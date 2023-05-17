綜合媒體報導，大疆無人機產品被指控盜用美國航空航太公司德事隆（Textron）的兩項專利，美國法院得克薩斯州聯邦法院陪審團4月時裁定大疆侵權罪名成立，被罰賠款2.79億美元。德事隆在2021年向法院起訴大疆，指大疆幾種具有自動懸停功能的無人機的工作方式與它的專利技術相同。大疆否認這些指控，並稱這些專利並不相同，德事隆的專利對大疆來說沒有用。
美國國防部去年10月禁止美國人投資大疆和其他中國公司，理由是他們涉嫌與中國軍方有聯系。大疆公司當時表示，它從未在任何國家推銷或銷售其用於軍事用途的產品。
針對最近「拒絕支付罰款」、「退出美國市場」等傳聞，大陸無人機製造商大疆創新相關人士明確否認這些傳聞，並指出公司並沒有在任何官方聲明或對外溝通中曾傳遞過相關資訊。大疆人士同時表示，對於涉及美國航太公司的專利爭議一案，公司將進行上訴，堅決捍衛自身權益。
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