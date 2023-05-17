台灣首檔ESG為題的上櫃ETF中信上櫃ESG 30（00928）17日正式成立，擬訂24日掛牌上櫃，可望為櫃買市場帶來新氣象與新活水，中信上櫃ESG30經理人張嘉祐表示，股性較活潑的上櫃指數反彈動能也較為強勁，當前的震盪更能讓投資人找到相對低點買進好時機。

據統計，自2003年3月來，台股共經歷五次波段漲幅，上櫃指數五次的上漲幅度均高於加權指數，且平均五次漲幅差距約34.5％，最近一次築底反彈時間落在2020年新冠疫情爆發至2021年底，上櫃指數漲幅高達130％，相較加權指數的110％高出20個百分點。

觀察上櫃指數產業分布，以半導體產業30.2％為最多，影響上櫃指數走勢最深，張嘉祐表示，上櫃半導體產業月營收年增率並未再向下破底，方向也正隨庫存調整同步改善。

產業淡季通常都落在每年第一季，但上櫃半導體業今年首季營收表現不俗，較去年第四季成長133.72％，反觀上市半導體則出現負成長，由此可見，上櫃半導體營收在產業仍在庫存消化階段已率先反彈回穩。

而根據CMoney統計，台股上市櫃各產業自今年截至15日以來，走勢表現大致相同，但上櫃平均漲幅達17％仍高於上市指數的13％，其中，上櫃生技醫療指數、電腦及周邊指數、貿易百貨等產業，分別上漲20％、18.7％、18.6％，較大盤來得亮眼，主要動能來自於疫後復甦，帶動全球需求提升，帶動台廠的訂單量。

張嘉祐指出，上市與上櫃產業與個股分布較為不同，可作為投資人於類股輪動、循環性產業投資的參考依據，先前領漲上櫃指數的資訊服務、半導體產業，經先前一波大漲後，近期稍作回檔休息，此時的低點也為投資人提供一個較佳的進場布局時點。

總結來說，張嘉祐認為，受經濟衰退疑慮影響，股市上下動盪難以倖免，但也提供投資人逢低買進、波段操作的契機，尤其當經濟環境進入「L」型打底階段，亞洲地區復甦動能也較為強勁，當基本面出現轉折時，股市的買點訊號也逐漸浮現。

中信上櫃ESG30ETF擁有上櫃股票的活潑特性，成分股更嚴選30家上櫃優質企業，在充滿不確定的環境當中，更應選藍籌股作為核心配置，若下半年景氣有望復甦、基本面出現反轉時，擁有一籃子上櫃藍籌股的中信上櫃ESG30ETF，反彈力道有望更強、更有力。