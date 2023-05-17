三三會17日邀內政部長林右昌以「包山包海、天下第一」為題發表專題演講，林伯豐會前接受訪時，針對內政部宣布將建立青年購屋積金制度，每年300億元租金補貼資格及房貸族也都將放寬表達肯定的同時，就「住房政策」提出五點建議：

一、政府應建立長期、全面的住宅政策，在供給面、價格面和制度面，應兼顧產業健康發展，首要解決的是「租房」的問題，再解決「住房」的問題。

二、全面整頓公有閒置或畸零地，如軍方閒置營區，興建「只租不賣」平價租金的青年社會住宅、租金補貼等政策。規劃私校退場機制，並將其土地轉移為老人住宅的興建使用。

三、住宅法第22條明訂「社會住宅於興辦期間，直轄市、縣（市）政府應課徵之地價稅及房屋稅，得予適當減免。」，目前各縣市做法不一，建議應修法一律免徵地價稅及房屋稅。

四、民間興辦社宅融資難以取得，造成推動困境，獎勵民間興辦社宅應比照政府融資平台。

五、中央和地方政府對於都市更新及危老重建，應簡化流程縮短審議時間；放寬容積管制，加大獎勵誘因；協助成立地方都市更新專責單位，帶頭推動公辦都更，也誘發民間發起自主危老都更的意願。