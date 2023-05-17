搶攻樂齡出遊商機，桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店即日起至12月27日止推出樂齡悅華一泊三食全包式住宿優惠，年滿55歲以上之樂齡族群，平日入住本館精緻客房優惠價2,699元，周六入住3,699元，兩人同行入住換算每人只要1,350元起，住宿優惠包含：入住當日品茗午茶時光、晚上自助式消夜與翌日早餐，樂齡揪團訂房三間以上再贈館內KTV歡唱2小時，輕鬆寫意享受酒店內豐富行程與設施。

針對55歲以上之樂齡族群，入住由品茗時光開始，精選茶飲包含：包種茶、東方美人茶、白毫烏龍茶、碧螺春、客家擂茶等五選一，搭配上酒店自製土鳳梨酥與經典鳳眼糕，盡享悠閒的時光。晚上八點後的自助消夜時段，則是有客家梅干肉燥飯、擔仔麵、芋頭鹹粥、燒餅油條、蒸栗子地瓜、帶皮玉米筍、消夜必吃的台式鹹酥雞、加熱滷味、麻辣燙、鮮肉包、高麗菜包等，讓每位到訪的旅客都可大飽口福。

自助式早餐包含10多道囊括台灣南北的特色中式早餐，「經典魯肉飯」除了鹹香的魯肉醬再搭配魚鬆，鹹甜相兼香氣迷人。「招牌擔仔麵」麵Q、湯濃，芽菜爽脆。「排骨酥湯」選用伴肉伴骨的腩排，以古法上粉酥炸與濃郁羹湯充分結合。「蘿蔔糕與蔥油餅」搭佐馳名海外的東泉辣醬，味道更好。以特製芝麻漢堡麵包搭配豬肉漢堡排、黃瓜片、番茄與洋蔥絲，淋滿番茄醬的「台式漢堡」在這裡也品嘗的到。「小籠湯包」的鮮嫩外皮、富嚼勁內餡與靈魂豬肉湯汁，更是人氣首選。除了前述的美味料理外，還可以吃到新竹米粉炒、現沖牛肉湯、古早味鹹粥、清粥小菜等多種富地方特色文化的中式早餐。

酒店腹地廣大讓樂齡族群可以放慢步調，擁有國際標準27洞高爾夫球場，中西薈萃的餐飲服務及卓越客房服務，提供旅客舒適放鬆的休憩環境。免費設施包括迷你高爾夫、法式滾球、比比狩獵場、追求刺激的綠野賽車、戶外夢幻童樂園及星空電影院，另有付費設施VR高爾夫與KTV包廂，享受度假樂趣打造美好回憶。