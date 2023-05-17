義大利頂級珠寶DAMIANI去年底重返台灣市場，首店落腳麗晶精品，今年更積極擴增據點，在微風廣場成立時尚概念店，看得出DAMIANI深耕台灣市場的決心。日前記者前往瑞士日內瓦專訪DAMIANI集團副總裁與首席執行長Jerome Favier，他提及未來不僅會把最頂級的DAMIANI 珠寶作品帶來台灣，集團旗下的年輕珠寶品牌Salvini、燈飾品牌Venini也有可能登台，十分看好台灣精品市場的潛力。

「十多年前DAMIANI來台經營不少客戶，我認為現在是在台灣開設分公司的時候了。」Jerome Favier指出，全新登台的DAMIANI將以直營專賣店的方式經營，讓客人可以更深入了解DAMIANI，享受更優質的購物體驗和更好的售後服務，目前DAMIANI在日本、韓國就是以此方式經營，做得相當成功，希望也能將這些成功的經驗和理念帶來台灣。

伊林名模蕭珮瑩佩戴DAMIANI的Absolute系列高級訂製珠寶。（DAMIANI提供）

今年DAMIANI在日內瓦鐘表展期間主打全新的Belle Epoque Reel 系列珠寶，以美好年代的電影為靈感，選擇「「膠捲」（Reel）這個字，源自電影藝術的概念，是結合八大藝術的完美作品，充滿了視頻的活力與張力。

DAMIANI今年主推Belle Epoque Reel系列戒指，以電影的膠捲為靈感。（DAMIANI提供）

DAMIANI今年主推Belle Epoque Reel系列珠寶，靈感源自電影的膠捲。（DAMIANI提供）

此外，DAMIANI也推出多款經典系列的新品，標誌性的Belle Epoque、現代感的Margherita、女性化的Mimosa和時髦的D.Icon，皆深受全世界珠寶愛好者的喜愛。尤其是藝術品等級的Special Classic系列高級珠寶作品，更是Jerome Favier大力推薦的年度佳作，是瓦倫扎專業金匠大師以精湛工藝手工製作，並由集團副總裁兼創始人的孫子Giorgio Damiani親自監督，如今這些系列正在台北巡迴展出，目前在麗晶精品展至5月底。

DAMIANI在台灣展出Absolute絕對高級珠寶系列鑽石彩寶項鍊， 1070萬元。（DAMIANI提供）

DAMIANI在台灣展出Absolute絕對高級珠寶系列鑽石彩寶手環，798萬元。（DAMIANI提供）

六月是結婚旺季，Jerome Favier也推薦此時是選購DAMIANI的最佳時機，他指出DAMIANI向來以婚嫁珠寶聞名，是求婚、結婚、慶祝結婚周年慶的首選，「我想推薦我們的Minou系列單鑽戒指，是求婚首選，另外可搭配風格摩登前衛的Belle Epoque 戒指，兩者可以疊戴，與當前主流時尚趨勢完美契合。」

DAMIANI Belle Epoque Reel藍寶石鑲鑽戒指，17萬2000元。（DAMIANI提供）

DAMIANI D.Side 18K白金鑲鑽戒指， 4萬6500元。

明年是DAMINI品牌成立一百周年，詢問DAMIANI將會有什麼慶祝 活動，或是推出紀念款珠寶，Jerome Favier笑說：「絕對會有，但現在我不能透露任何訊息，先讓我賣個關子。」