台智雲今舉辦年度科技盛會「AIHPCcon台灣AI超算年會」，以「AI 2.0‧超算‧新生態」為主軸，透過台灣杉二號超級電腦建立出的台灣第一個高達1,760 億參數的福爾摩沙大模型。該模型結合繁中的語意理解與文本生成能力，推出企業級生成式AI解決方案，以全新的商業型態，提供企業彈性、安心、快速優化出符合產業應用，並結合生態圈夥伴資源，創造可信賴的AI 2.0未來機會，驅動產業AI智慧應用創新、加速掌握AI數位商機發展趨勢。

華碩電腦董事長施崇棠出席活動表示，「AI超算已被視為驅動未來數位經濟最重要的引擎，華碩擁有頂尖的AI超級電腦團隊，並於2021年投資成立台智雲，成為亞洲唯一提供商用AI超算服務的企業，積極建構算力、打造平台、連結夥伴，共創AI 2.0生態圈，期望台灣延續ICT產業實力，成為AI 2.0時代不容忽視的數位重鎮。」

台智雲總經理吳漢章表示，台智雲今天除了發布與GPT-3.5同級的福爾摩沙大模型外，台智雲結合AIHPC算力與No-code大模型優化平台，推出全方位的企業級生成式AI解決方案，提供快速調動AI超級電腦算力、容易優化模型與彈性部署模型的方案(AI Foundry Service, AFS)系列服務。該服務包含「AFS Platform(大型語言模型優化服務)」、「AFS Shuttle(大型語言模型優化共乘服務)」「全球首創AFS Appliance(大型語言模型地端部署解決方案)智雲不只有算力，還有相當優秀的工程師，」、「AFS Cloud(大型語言模型託管服務)」。在這樣的架構下，台智雲提供可信賴、節能且可自由遷移部署的優化AI模型，使企業能夠在公有雲、私有雲之間無縫移動或調整AI工作負載，協助企業快速進入AI 2.0應用趨勢和落地實踐。