此外，因應ESG趨勢，創見致力於開發省電記憶體模組產品，研發半高型PCB減少能源損耗，並減少產品包裝耗材，重視綠能環保；今年在展位設計更使用綠色植栽和可回收重複使用的材料搭建，呼應官方大會倡導ESG綠色永續概念。

隨著人工智慧、邊緣運算和智慧物聯網的快速發展，新興工業應用系統需仰賴高效穩定的儲存設備，創見高耐用工業級SLC Mode儲存產品具備優異的讀寫傳輸效能與高耐用度，支援全天候運行的嵌入式系統與密集寫入型裝置，堅固耐用與兼具成本競爭優勢，符合經濟效益，滿足工業應用需求。

創見斷電保護技術(Power Loss Protection, PLP)可確保固態硬碟在供電不穩的應用環境中，保障資料儲存完整性，提升資料傳輸的穩定可靠度。針對需提供資料安全性或處理機敏資料應用，創見提供TCG Opal 2.0加值技術服務，確保儲存裝置安全性與耐用度，保護病患隱私資料，全面提升資料安全層級。

創見全新高階PCIe 4.0極速固態硬碟，提供鋁鰭式與石墨烯散熱片兩種不同選擇，加強裝置熱對流，專為電競狂熱者與遊戲玩家量身打造，暢享遊戲極速效能與容量擴充雙重升級體驗。新一代迷你輕巧行動固態硬碟，強勁傳輸，相容於在桌機、筆電、平板、手機與家用電玩主機等多元裝置，輕鬆擴充儲存空間與快速轉存分享，提升工作效率與便利性。

專為警消醫護人員與保全安防職業人士量身打造的DrivePro Body系列穿戴式攝影機，提供執行勤務時蒐集關鍵紀錄，今年推出旗艦款機型，採用高感光元件，捕捉高解析度清晰影像、內建GPS接收器，精準掌握事件發生地點，並提升防塵防水至IP68等級與符合美國軍規抗震標準，堅固耐用，有效保護工作安全。

專為汽車駕駛與機車騎士所設計的行車記錄器DrivePro系列，不論白天或夜晚皆能詳實記錄高畫質影像，並具備緊急錄影模式、Wi-Fi連線瀏覽即時影像與省電模式等實用功能，守護行車安全。