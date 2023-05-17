基隆某高中近日傳出有「狼師」事件，家長憤而出拳痛毆老師，也在議會被多位議員關切。基隆市長謝國樑於17日上午出席基隆國中小科展頒獎典禮時，針對該事件表達痛心，並鄭重鞠躬道歉，要求教育單位與校長們務必上緊發條，也將召開校園性平事件的專案會議。謝希望未來有類似事件，能迅速掌握狀況，與家長及同學能有更緊密的聯繫，保障同學安心受教的權利。

基隆某高中近日爆出有狼師事件，家長憤而痛毆該老師，還至臉書社團爆料控訴其女兒被老師性騷擾、約會觸摸身體，還說「好想趴到她身上」等騷擾對話，並質疑校方息事寧人，希望校園不要再出現有下一個受害者。對此基隆市議員許睿慈16日於市議會首先提出質詢，並要求教育處關切相關案情，擬定因應措施。許更表示，其也曾經是校園性騷擾事件的受害者，於國中時被老師突握住其手，寫下「喜歡」二字，相當不舒服。

而基隆市長謝國樑17日上午出席基隆國中小科展頒獎典禮，於發言時也提及此議題。謝國樑表示，近期看到某高中男教師有不當作為，讓他非常痛心，並深深一鞠躬道歉。

謝國樑說，他認為此事件突顯了校方與教育單位還有市府都必須要「上緊發條」，對於校園發生性騷擾等事件，都要能夠有更深一層的掌握，與家長、同學們也要有更緊密的聯繫與認知。未來若是有教師出現不當行為，相關單位第一時間就要能夠掌握資訊，而不是像昨天必須透過社群媒體，才了解到相關的訊息。

謝國樑強調，針對相關的校園性騷或性平事件，他會要求教育處必須召開專案會議，他也會出席，來研擬如何更實際、更迅速掌握遭遇性平、性騷問題同學的需求，以及他們學習的狀況，積極協助學生和家長，避免再有類似的情形發生。

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