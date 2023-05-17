七大工業國集團（G7）峰會19日將在日本廣島登場，美國總統拜登等領袖都將與會。日相岸田文雄表示，選擇在廣島舉辦峰會是為了聚焦核武，盼各國就核裁軍做出承諾。

路透社報導，上一次有美國總統訪問廣島，要回溯至2016年的歐巴馬（Barack Obama）。當年歐巴馬成為首位在任內到訪廣島的美國總統，令原爆生還者森重昭（Mori Shigeaki）對於沒有核武的未來充滿希望。

如今7年過去，全球安全出現重大變化，森重昭對這個想法感到更加懷疑。

對西方國家而言，俄羅斯全面入侵烏克蘭凸顯核嚇阻的重要性。莫斯科當局表示，他們準備好在必要時動用核軍火庫，捍衛其「領土完整」。

在日本廣島原爆中受害的生還者平均年齡達85歲，這些「被爆者」擔心這次G7峰會可能是疾呼核裁軍的最後機會，也擔心廣島的原爆遺址恐淪為歷史文物，而不是呼籲改變的動力。廣島是全球第一個遭核彈夷為平地的城市。

86歲的森重昭受訪時說：「我希望看到領袖們允諾擺脫核武…我也知道要讓他們做到這點難度極高。」

俄國全面入侵烏克蘭之後，連帶推升了中國武力犯台的隱憂。長期以來在日本執政黨中持鴿派立場的岸田文雄，去年批准了日本戰後以來增幅最大的國防預算。

日本在二戰過後放棄發動戰爭的權利並保留自衛隊，國防方面則依賴美國保護。

廣島大學和平中心（Hiroshima University Center for Peace）主任川野德幸表示，日本人更可能意識到他們必須容忍「核保護傘」。

他說：「無核世界的理想與生活在核保護傘下的現實共存。」他表示，「目前兩者仍共存，但我們可能正在看到天平指針現在開始偏向」一個更為務實的觀點。

據日本放送協會（NHK）去年12月公布的民調，約51%日本人支持增加國防預算，55%同意需要反擊能力。