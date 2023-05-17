三三會17日召開例會，林伯豐致詞時表示，《產創條例》10-2，申請門檻為研發費用達新台幣60億元、研發密度達6％、購置用於先進製程設備支出達新台幣100億元，申請門檻雖然已經調降，還是太高。
林伯豐除呼籲門檻應考量再予以降低外，也同時建議，因應氣候變遷淨零碳排，企業投資節約能源或購置潔淨能源設備或技術，應納入《產創條例》第10條之1的投資抵減範圍，以及10—1之「智慧機械、5G以及資安投資」，投資抵減的實施期間應與「產創條例10之2」一樣到2029年12月31日止。
對經濟部日前預告《產業創新條例》10-2子法草案，三三會理事長林伯豐17日直言，申請門檻依然過高，能夠適用的廠商只有10家，進而建議應再降門檻，其中研發費用建議調降至新台幣50億元、研發密度5％。
三三會17日召開例會，林伯豐致詞時表示，《產創條例》10-2，申請門檻為研發費用達新台幣60億元、研發密度達6％、購置用於先進製程設備支出達新台幣100億元，申請門檻雖然已經調降，還是太高。
林伯豐除呼籲門檻應考量再予以降低外，也同時建議，因應氣候變遷淨零碳排，企業投資節約能源或購置潔淨能源設備或技術，應納入《產創條例》第10條之1的投資抵減範圍，以及10—1之「智慧機械、5G以及資安投資」，投資抵減的實施期間應與「產創條例10之2」一樣到2029年12月31日止。
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