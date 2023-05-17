進典表示，儘管今年大環境不好，各行各業資本支出減少，進典有新產品、新訂單及擴大市場支撐，今年營運逐季成長，營收追求兩位數成長，再創新高。為擴增半導體業訂單，決定斥資2千萬元，在新屋廠擴增半導體落塵量1萬級無塵室廠房及設備，下半年開始運作。

進典董事長范義鑫、副總經理兼發言人黃彥文指出，半導體業以前都集中在美國建廠，目前則在日本、美國、德國及大陸設廠，一消一長，進典今年半導體及電力閥門合計營收占比會從去年36％拉升至40％以上，石化閥門營收占比36％，今年營收也會微幅成長，今年營運主力放在半導體及電力閥門。

范義鑫、黃彥文指稱，進典去年台灣市場營收占40％、大陸營收占比30％，歐美市場營收占比1成多。進典看好今年歐美及大陸市場會有起色，大陸市場主打石化及半導體產業，歐美市場主攻石化、電力能源、頁岩油氣開採商機。大陸因應美國晶片及晶片設備，正全力發展晶片及晶片設備，進典在大陸半導體產業，曾取得大陸中芯半導體訂單，今年第一季取得大陸杭州吉海半導體訂單，金額新台幣近2千萬元，第三季出貨，正爭取大陸中芯半導體上海臨港廠及天津擴廠，以及武漢楚芯半導體等業者訂單。

黃彥文指出，台灣市場以石化、電力、鋼鐵及半導體四產業為主，與台灣三大氣體廠都有合作，而台中及高雄興電火力發電廠要從煤轉氣，對電力閥門也有需求。進典近年布局兩岸地熱發電，因應高腐蝕性環境，利用金屬密封技術，開發出金屬密封球閥。

歐洲主打製藥業，進典還收購製藥廠，俄烏戰爭而導致俄羅斯天然氣無法輸送至歐洲，歐洲對天然氣需求加大，布局天然氣管線及輸送。美國市場，進典正幫美國客戶開發氫能源相關的閥門。

范義鑫表示，進典2月參加美國電力能源展有斬獲，接獲部分美國電廠10萬美元訂單，第三季交貨。2月1日在日本成立子公司，拓展日本半導體、石化及鋼鐵等產業商機。此外，進典與Air Liquid在日本、美國、新加坡及大陸都有合作。6月7日還將參加美國休士頓閥門展，瞄準電力能源、石化、天然氣、頁岩油氣開採市場商機。

范義鑫、黃彥文指出，進典這次參加高雄化工儀器展，主因是高雄這幾年發展石化、鋼鐵等產業，其中高雄將石化業移往大林埔工業區發展，台積電要到高雄建廠，進典今年第二次參加高雄化工儀器展，可以推展石化、鋼鐵及半導體市場。

法人依據進典第一季EPS從去年同期0.47元倍增為1.15元推估，今年營收挑戰10億元以上，EPS上看5元，毛利率至少維持去年36％水準。