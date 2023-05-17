一名人夫分享，上周去兒子的幼兒園參加母親節活動，意外發現一位老師竟是他的前女友，由於兩人當初分手不歡而散，因此他看到對方就想跑，怎料前女友竟故意喊他全名，要他帶著老婆與兒子拍照，讓老婆立刻懷疑反問「為什麼老師會知道你的本名？」讓他當下腦袋一片空白，也引起網友討論。

一名男網友昨天在「匿名公社」上分享，上周五兒子幼兒園舉辦母親節活動，他想過去都沒參加過兒子幼兒園的活動，加上明年兒子就要念小學一年級了，便答應去幫忙拍照，結果在排隊入場的時候，卻發現有一位老師長得很眼熟，仔細一看才發現竟然是自己不歡而散的前女友。

男網友表示，他本來想蒙混過去，沒想到前女友也一眼就認出他來，由於兩人過去分手鬧得不太愉快，因此想迅速遠離對方，沒想到前女友剛好是負責幫忙家長與小孩在門口拍照的崗位，看到他想跑就故意喊他全名，並請他把老婆與小孩帶過來一起拍照。

男網友指出，前女友一喊他的本名，他的老婆立刻就有反應，質問「為什麼老師會知道你的本名？」而他聽到自己全名的當下腦袋空白，瞬間不知道該怎麼解釋，同時也覺得對方可惡至極，竟然這樣弄他。

貼文引起網友討論，原PO本來是想抱怨討拍，但不少人表示，都已經結婚生子了，前女友的部分，跟老婆有什麼不好說的，該不會是以前做了什麼荒唐事吧？「該不會是你當初對不起人家，所以才不敢跟老婆坦言的吧」、「出來玩總是要還的」。另也有不少苦主感嘆，世界真的超小。「台灣真的很小啦，我前妻的妹妹是我現在主管的太太，看到差點嚇死」、「那麼巧，這樣也能遇到」。