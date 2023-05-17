嘉義市政府建設處長田長沛強調他絕對遵守選罷法和行政中立法，上班期間有任何選舉活動，他一定會依法請假。（呂妍庭攝）

嘉義市政府建設處長田長沛正極力爭取國民黨下屆立委提名，今遭同黨議員張敏琪轟「呷碗內看碗外」，早已無心在市政上，建議他不如請假全力拚初選，也不要讓外界誤解他用行政資源選舉，田長沛除感謝張敏琪的指教，強調他絕對遵守選罷法和行政中立法，上班期間有任何選舉活動，他一定會依法請假。

張敏琪今總質詢，指嘉市番仔溝公園小木屋年久失修，破爛像廢墟，她2年前就在議會質詢，當時田長沛說會處理、改善，結果現在狀況更糟，質疑田長沛行政效率差。

張敏琪進一步提到田長沛的黑馬看板，還現場播放老歌「可愛的小馬」，說是鄉親要送給田的，批田長沛才來嘉義市2年多，看板卻只放有一匹馬，沒有臉，且市政府建設處長字樣還刻意放大，要田長沛尊重嘉義市民，至少讓大家看到他的臉，難不成民調時要說投給那匹馬嗎？

張敏琪強調，建設處是很重要的局處，不要讓外界誤解用市府行政資源，批田長沛整天只想選立委，還在質詢時打瞌睡，應請假避嫌專心拚初選，「無心的人就不要罷占位置」，更舉新北市立委，曾任嘉市文化局長的洪孟楷為例，建議田把資源帶回故鄉台北參選。

田長沛強調，他目前設籍嘉義市，嘉義是他的家，且全新看板也已經陸續懸掛，絕對會遵守選罷法和行政中立法，上班期間有任何選舉活動，一定會依法請假。

田長沛說，番仔溝公園小木屋成功委外經營，2月17日已點交，8月底前會完工，廠商5月底會進場，2棟小木屋預計會做簡易餐飲、咖啡甚至文創等，請大家拭目以待。