六月（左）與Dora上《女人我最大》聊聊在愛情中誰是戀愛腦。（TVBS提供）

六月（蔡君茹）與Dora（謝雨芝）日前上TVBS《女人我最大》宣傳新劇《親愛壞蛋》聊聊在愛情中誰是戀愛腦，六月與小6歲的老公李易感情甜蜜，堪稱演藝圈的幸福典範，但六月自嘲沒眼光，「李易一直都不是我的菜，我現在47歲了，還在幻想我能死會被活標呢，我就是『親愛壞蛋』！」此話一出嚇壞眾人。

事實上，六月的感情生活非常甜蜜，她在節目中分享與李易相識的有趣愛情故事，六月說：「我跟李易曾經同公司5年都沒什麼交集，有次相約喝酒，最後2人喝醉就接了吻，但之後一直都沒有聯絡，反而是半年後常一起去教會，有了共通話題才開始約會，不到3個月他就向我求婚了。」接著補充「我其實是希望嫁個話少的男人」，引起現場爆笑。

來賓王碩瀚也曝與同齡層女生交往的困擾經驗，六月鼓勵他找姊姊交往，此時主持人藍心湄積極推薦人選：「她很溫柔，輕聲細語沒發過脾氣，酒品酒量超好，很少買東西，但一買不是車子就是房子。」所有來賓驚呼不斷，沒想到藍心湄說的竟然是凍齡女神陳美鳳。

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