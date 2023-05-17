新竹市長高虹安17日首次赴議會施政報告。（王惠慧攝）

新竹市議會第11屆第1次定期會，新竹市長高虹安17日首次施政報告，但報告直到11點多才開始，是否開放發問引發議員爭論，民進黨曾資程質疑原訂10點報告，卻拖到11點多開始，恐被認為浪費公帑，民眾黨李國璋則反問，過去前朝延後報告、不給發問，綠營皆無意見，現在卻有不同標準。

高虹安今首次市政報告，表定10點開始，但高虹安直到11點2分才步入議事堂。在高虹安開始報告前，國民黨議員陳治雄率先詢問，報告後議員是否有提問機會？國民黨議員陳慶齡也表示，以前議員連問都沒有機會問，時間不多是否要提問應該會後討論。

民進黨議員曾資程則指出，往年最晚就到10點半，但今天拖到11點多，高虹安施政報告就要1小時，等於沒有要讓議員發問，也批評開會這麼重要的事情，剩不到1個小時能聽出什麼？會讓市民覺得是在浪費公帑。

民眾黨議員李國璋則反擊，前幾年市長施政報告都沒有提問，當時的在野黨團也沒有特別表示意見，過去也有10點半甚至是11點開會，民進黨團當時也沒有跳出來說些什麼，這些建議不是不好，但要將心比心，若認為不好，為何過去8年都沒提過？

議員表達意見後，高虹安約在11點10分開始報告，直到12點10分結束。會後受訪時高虹安說，不清楚過去開議時間，她接到的通知是，請她時間到的時候前來，就議員的討論似乎前市府沒有提供時間發問，但是否會提供發問，並非取決市府，應視議會共識如何，市府都會全力配合，讓議會行使監督權。