在今年1~3月，德國出口俄羅斯明顯年減47%，反映出歐盟和西方盟國對俄羅斯的制裁行動。

但是德國出口到吉爾吉斯為大增949%，至1.70億歐元。

儘管出口金額仍然相對較小，但是德國對喬治亞的出口增加了92%，對哈薩克的出口上升136%，對亞美尼亞的出口增加172%，對塔吉克斯坦(Tajikistan)的出口上升了154%。

貿易量的激增，讓人擔心對這些鄰國的轉手銷售，受制裁的商品最終將流入俄羅斯。

貿易專家Gabriel Felbermayr說，不知道如何解釋這樣的貿易成長。

G7集團本周將在日本開會，討論對俄羅斯加緊制裁的議題，包括透過第三國規避制裁的問題。

目前正在研擬的歐盟第11輪制裁方案，也將專注於規避現有制裁的人員和國家。

德國財政部長林德納(Christian Lindner)說，繞開對俄羅斯的制裁是不可接受的。

但打擊「再出口」，將因為各國之間存在的重疊的海關和貿易協定，而變得更加複雜，這些國家並非都簽署了西方制裁協定。

Felbermayr說，亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克和吉爾吉斯，這些國家都與俄羅斯結成了關稅同盟。「它們對第三國都擁有相同的關稅制度，讓從歐盟出口到吉爾吉斯的產品，可以在沒有進一步管制和關稅的情況下銷往俄羅斯」。

資料顯示，第一季吉爾吉斯的進口汽車零件大幅增加，金屬產品、化學品、衣服等進口也增加超過1000%。

德國自俄烏戰爭爆發以來，出口吉爾吉斯增加6倍。德國對土耳其出口，在第一季也增加37%。