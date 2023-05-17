民進黨主席賴清德昨晚與政大青年座談回應有關高房價議題，一句「你有沒有注意到房價現在在降？」引發軒然大波；民進黨發言人張志豪今表示，特定政黨及有心人士竟無視賴清德整段發言的原意，為了政治目的，斷章取義。

張志豪指出，還原賴清德昨天的逐字內容，他提到「第一個，你有沒有注意到房價現在在降？主要是因為利息提高了嘛，國際局勢的影響，從美國升息，連帶其他國家升息，所以房價就下來了。」主要在闡述一個包括國際情勢在內的總體趨勢和現象。賴主席也談到，如果人口不是往北部集中，每一個地方都可以發展，房屋的需求壓力減少，房屋漲價的機會也會減少。」

張志豪說，惡意的政治攻擊並不會解決國人長期所關心高房價等問題。賴清德回應學生的說法主要在闡述一個包括國際情勢在內的總體趨勢和現象，強調民進黨政府長期運用政策工具，透過立法及持續推動社會住宅目標，解決高房價問題。

他說，但特定政黨及有心人士竟無視賴主席整段發言之原意，為了政治目的，斷章取義，國民黨甚至惡意扭曲指「賴清德竟回應「台北房價現在在降」，但賴主席昨天說法並沒有指「台北」房價，此等惡意攻擊，已完全偏離公共政策討論的意義和價值，本黨予以譴責。

張志豪強調，民進黨政府推動居住正義，包括完成修法，杜絕不當炒房及健全租屋市場，一、建立租賃專法，房客承租安心，房東出租放心，例如押金不得逾 2個月租金，防止房東房客權力義務不對等。二、實價登錄2.0三法，資訊充分揭露。三、強力稽查預售屋交易，遏止紅單炒作及換約牟利。四、平均地權條例修法，防止預售屋哄抬炒作。五、房地合一2.0修法，防杜不動產短期交易。

他說，政府也積極興辦社會住宅，截至今年4月底，包含既有、新完工、興建中及已決標待開工的直接興建社宅共7萬3225戶，包租代管社宅累計媒合6萬6910戶，合計已超過14萬135戶。規劃中直接興建社宅則有5萬1736戶，包租代管社宅每季穩定成功媒合6000戶以上，八年20萬戶社會住宅的目標預計可依序達成。其中，租賃專法以及專責推動政府主導營運管理社會住宅的國家住都中心都是由賴清德主席擔任行政院長時推動並通過。