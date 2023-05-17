大型科技股漲跌不一，快手跌超2％，百度、阿里巴巴跌超1％，小米跌1％，美團、網易、京東小幅走低。

概念股方面，軍工股拉升領漲，中船防務勁升漲超7％表現最佳。中船防務業務包括造船、鋼結構工程及船舶修理，主要生產小型軍艦、支線集裝箱船和特種船舶，軍工業務於港股中具稀缺性。機構料今明兩年船市場供應緊張難以緩解，新船價格持續上漲。

百度早盤一度開高近4％，截至收盤漲1.5％，百度16日公布業績顯示，第一季營收人民幣（下同）311.44億元，年增10％；經調整淨利潤達到57.27億元，年增48％；百度第一季營收和利潤雙雙超市場預期。

騰訊股價經歷了一個多月的下跌後，實現了四連漲。今晚騰訊公布第一季業績，市場認為，龍頭科技股本周公布最新季度業績後，或將點燃投資者情緒，並成為支撐港股大盤的關鍵因素。

黃金股普跌，招金礦業跌約3％，紫金礦業、中國黃金國際、山東黃金均有所下跌。消息面上，現貨黃金最深跌超30美元或跌1.5％，跌穿2,000美元整數位元心理關口，並失守1,990美元，接近抹去兩周內全部漲幅。