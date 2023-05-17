搶攻畢業季商機，六福村祝福畢業生提前送上大禮，鼓勵畢業生們抓住青春的尾巴，和即將別離的同學們來場國內小旅行，即日起至6月17日只要至官網提前購買「大專生四人套票」，現場穿著最引以為傲的學士服來遊園，即可享2,198元優惠，平均一人只要550元。為感謝老師，關西六福莊推出謝師宴超值優惠，經典中式桌菜每桌10人、9,000元+10％，人均消費千元有找。50人以上團體即可升級吃到飽的百匯自助式料理，無限品嚐新鮮蔬果及美味餐點，每人只要999元+10％，再加碼贈送六福村當日門票，不只包吃還包玩，讓師生們續攤玩翻天，留下最美好的畢業回憶。

即日起至6月17日到六福村畢業旅行，穿上專屬大學生畢業的學士服，以及提前至六福村官網購買「大專生四人套票」只要2,198元，平均一人只要550元，直接享半價優惠。除了到樂園金碧輝煌的阿拉伯皇宮前拍張KUSO照、跟狐獴一起群體裝呆外，還有必拍動物派對的五米高氣球外星獸，把握畢業前的難得時光，與同學們一起裝可愛耍萌，擺出屬於好友間才知道的專屬搞怪動作為大學生活留念。園區獨家加贈巴札像館拍照乙次，替畢業生留下青春young照。

非應屆畢業生也有獨家好康，不論是畢業已久的上班族，或是還在念書的學生族，即日起至6月30日為止，只要穿著校園制服或系服，與朋友來樂園玩場制服創意照比拚，門票直接現折，只要555元就能暢玩一整天。

為感謝師恩，趁畢業前夕，與老師同學們一同留下最後完美的回憶，到以非洲自然生態與草食性動物為景觀設計的關西六福莊，體驗一場別具特色的謝師宴餐敘吧；「歡樂謝師宴」不僅包吃還包玩，即日起開放預訂至7月10日止，經典中式桌菜萬元有找。百匯自助式Buffet一個人999元+10％，以上方案再贈六福村當日門票，吃飽喝足後直接送師生們到樂園續攤瘋玩！和同學、老師們一起在樂園裡，把握大學剩下的美好相處時光，舉辦一場這輩子將最難忘的謝師宴。

關西六福莊「我們這一班」住房專案一次滿足交通接駁、住宿及玩樂需求，六人入住每人2,666元入住肯亞樓中樓房型，翌日還可以繼續暢玩六福村。