台東每年必朝聖的「熱氣球嘉年華」將於6月30日登場，為了迎來疫情解封後第一個暑假，今年活動天數長達60天，規模也再擴大，重頭戲光雕音樂會加碼700架無人機空中展演、全新Q版媽祖造型熱氣球首次升空，絕對是這個夏天不容錯過的一大盛事。

鄰近鹿野高台，車程僅30分鐘的「台東池上-日暉國際渡假村」，絕佳的地理位置，加上還有池上限定場的熱氣球光雕音樂會，每年到這時候更是一房難求 ! 不想錯過，日暉限時推出6月25日至8月26日《FUN玩一夏-暑假住房專案》，凡於5月底前預定，享早鳥優惠現省10％。三天二夜假期，四人家庭出遊含早晚餐，每人每晚2,900元。最夯的包棟泳池VILLA，每人每晚更是只要3千初！輕鬆度假、玩水、追球，一次滿足！

日暉暑假「FUN玩一夏」住房專案，一泊二食Hotel雙人房8,500元起，包含豐盛早、晚餐、單車券、天牛號，還有專人帶旅客現採池上綠寶石、體驗DIY醃漬新鮮橄欖。住宿二天一夜，以家庭4人最划算！每人3,275元起。三天二夜省更多，每人每晚3千有找。

日暉擁有亞太區最大VILLA群，依不同房型，每棟別墅可容納2至8人，VILLA內皆有私人泳池、獨立溫泉湯池、廚房及景觀庭院，讓人彷彿置身於峇里島度假。而每年詢問度最高、最搶手的公爵VILLA，地中海風格135坪的獨棟別墅，至多可8人包棟，3天2夜輕鬆住，包含兩日早、晚餐，每人每晚只要3,088元起，即可獨享私人空間、發呆庭及22坪超大泳池，趕快揪親朋好友，來台東日暉最美後花園包棟開趴。

「日暉國際渡假村」地理位置極佳，緊鄰熱門打卡景點伯朗大道、天堂路、大坡池，漫遊騎鐵馬僅需幾分鐘即可到達。6月正是一望無際、粒粒飽滿的金黃稻浪隨風起舞的豐收時節，想近距離感受療癒稻浪的魅力，趕緊把握難得的季節限定美景。另外，摘下台東最美星空「一星等」最高光環，天氣好時還可看見銀河倒影的「大坡池」，今年夢幻又浪漫的熱氣球光雕音樂會，將於7月13日盛大登場。