立法院昨日三讀通過《農業部組織法》，農委會將升格為「農業部」。農委會指出，成立農業部是為因應內外在環境挑戰，氣候變遷與區域衝突等相關趨勢。然而並非所有農民對農業部的成立都抱持樂觀期待，有農民認為，許多現有農業政策亟待改進，若只是既有政策的延續，本次組改恐是疊床架屋，到頭來還是大家熟悉的農委會而已，唯一不同的只是官位和預算增加而已。

本次三讀通過的農業部共設有8個三級行政機關、7個三級試驗研究機構，8個機關包含農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署、農業科技園區管理中心。

7個機構包含農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、獸醫研究所、農業藥物試驗所與生物多樣性研究所；而農業部本部則設有8司6處，包含綜合規劃司、農民輔導司、畜牧司、農業科技司、國際事務司、資訊司，另新成立資源永續利用司和動物保護司。

農委會強調，成立農業部不僅回應農業界1988年520農民運動的訴求，也將因應內外在環境挑戰，氣候變遷與區域衝突等相關趨勢，打造韌性農業，力拼今年底以前正式掛牌。

張姓農民指出，農委會過去到現在很多政策引來許多民怨，民眾感受最深刻的就是之前的缺蛋，近年農委會在相關專業上也讓許多農民不甚滿意，如果現有農業政策不變，補助依然還是台灣農業的顯學的話，那麼升格恐怕只是官位和預算增加，但不會帶來各界期待的改變。

鄭姓農民說，自己在1988年就參與過520農運，然而不光520農運，大大小小的農運都充滿了對國家農業環境殷切改變的願望，但用最嚴格來審視，現在台灣的農業在國內或許還可以，但出國門打外銷就會看到極大的落差，升格為農業部後該怎麼徹底改變現況？「看完官方的描述，升格了恐怕還是我們再熟悉不過的農委會」。