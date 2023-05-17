豐采520建案周邊道路從去年中起坍塌5次之多，新竹縣政府曾發布聲明，要求建商提出有意義的資料以及提出搶險計畫等，縣議員吳旭智質疑，為何不在事件發生前幾次就提出？他要求縣府公布相關資訊供全民檢視，並成立第3方公正平台，邀請產官學專家前來釐清缺失，還給民眾信任。

天坑吞特斯拉震驚社會，但豐采520建案周邊道路坍塌高達5次，引起鄰近居民人心惶惶，民眾對縣府不信任感大增。縣府日前曾發出聲明，要求建商提出經分析彙整過的有意義數據資料、提送緊急搶險計畫，否則立即暫停該公司在竹縣所有建案申報勘驗及核發相關執照，以及若未達成鄰損事件和解就不發使用執照。

但吳旭智質疑，為何不在事發前幾次就提出要求？是否應將所有流程公布於資訊開放平台，供民眾檢視。且建商跟縣府講的說法，讓民眾搞不清楚，是否比照新竹市及桃園市作法，針對重大工安事件成立體檢委員會，委請具公信力產官學專家來做總體檢，重新檢視標準作業流程。

縣長楊文科承諾將意見納入參考，並指出縣府早有籌組委員會規畫，至於最終是以委員會或是總顧問模式，以及如何邀請公正第3方委員參與，仍待研議，但縣府絕對站在把關立場，要求建商提出解決方案。

面對外界質疑整個竹北地質問題，工務處長江良淵則表示，縣府在去年已跟經濟部地質調查所申請到經費，正在招標中，未來將針對整個大竹北地區，包括縣治1、2、3期與台科大、高鐵特區做地質全面檢視。

另外，工務處也會整理豐采520與周邊大樓的地質調查報告書，並請專案小組檢視，將圖檔等資料整理上傳後，公布於工務處的網路專案區。