興安段基地方案模擬圖。(住發處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府為推動社會住宅政策，持續興建社會住宅工程，今年於龜山區規劃善捷段及興安段兩處社會住宅，已上網公告徵統包廠商，戶數總計420戶，並興建多種公共服務設施供周邊民眾使用。

桃園市社會住宅已有11處完工，1處興建中，共提供4200戶以上住宅及多元完善的公共服務設施給市民，範圍包含桃園、中壢、八德、蘆竹、楊梅及平鎮等區。

市長張善政上任後責成住宅處持續推動社會住宅，4月推蘆竹區A10及大興段社宅共426戶統包上網後，本月再推出龜山區善捷段及興安段兩處社宅統包上網，為龜山區的首案，完成後將為龜山區帶來420戶社會住宅。

善捷段社宅位於機場捷運A7（體育大學站）站周邊，規劃興建地上16層，地下2層，至少295戶住宅；興安段社宅屬龜山都市計畫區，為「工八」工業區變更住宅區（自辦市地重劃）捐贈住宅區土地，規劃地上17層，地下3層，至少125戶住宅。兩案均鄰近熱鬧生活圈，交通環境完善。

兩處社宅規劃各種功能的公共服務設施，善捷段有公托中心、身障社區日照服務、社區日間作業設施、家庭照顧者支持據點、幼兒園及微型運動場館；興安段設有龜山家庭服務中心、身障者社區資源中心、居家托育服務中心、長照管理中心辦公室、市民活動中心及微型運動場館等，提供市民使用，提升當地社會服務及生活機能。

建築特色方面，為推動綠能、智慧及低碳永續，規劃取得取得綠建築、1＋等級近零碳建築、智慧建築、無障礙住宅、通用設計及耐震設計等多項標章。也引進系統化工法及開放式建築概念，如整體式衛浴、同層排水設備等，提升工程品質及延長建築物壽命。

為了尋得優質的營造團隊，本案上網以最有利標方式決標，在今年6月開標後，會經過專家學者採用評選的方式，選出最佳的設計建築師及營造廠；桃園市政府也會利用專業的專案管理團隊及過去社宅的興建經驗，以確保社會住宅品質。