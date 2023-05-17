近日零星降雨對台南水情幫助有限，缺水危機仍未解，但登革熱風險已現！根據台南市登革熱防治中心統計，上周各區誘卵桶平均陽性率20.66％，較前一周增加1.63％；其中北區永祥里、永康區三民里、安平漁光里、安平金城里平均陽性率60％以上或卵粒數500粒以上，已要求各里加強清除孳生源，避免疫情一觸即發！

你家也有積水容器嗎？台南市登革熱防治中心指出，近期梅雨鋒面報到，易有局部陣雨，雨後易造成積水容器與隱藏性孳生源增加，成為病媒蚊孳生溫床，最近巡查就發現不少家戶都有積水容器，呼籲市民務必仔細巡查家戶內外積水容器，落實巡倒清刷，舉凡花器、花盆底盤、帆布、凹槽、有水植栽等，都不能輕忽。

此外，由於台南水情仍不佳，不少民眾有儲水習慣，也特別提醒注意於儲水容器加置細紗網、蓋子，以免孳生病媒蚊。

據登革熱防治中心統計，上周誘卵桶平均陽性率20.66％，總卵數為1萬6681粒，較上期增加1294粒，平均陽性率以安平區6.41％上升最多，至於平均陽性率逾60％或卵粒數500粒以上計北區永祥里、永康區三民里、安平漁光里、安平金城里4里，已請民眾加強動員孳生源清除。