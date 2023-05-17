國民黨2024總統人選終於底定，國民黨主席朱立倫在今(17)日於中常會宣布徵召新北市長侯友，將由他與賴清德逐鹿總統大位，對手郭台銘也在臉書發文恭喜侯獲徵召；前國民黨秘書長李乾龍表示，侯友宜獲徵召後應加速展開布局，並爭取前立法院長王金平出任競選總部主任委員。

李乾龍表示，恭喜侯友宜成為國民黨總統參選人，也恭喜國民黨選出最強母雞出戰2024，希望最後能夠贏回政權、重返執政。

李乾龍建議侯友宜盡快深耕深藍選民，尤其要先去登門請益國民黨大老，並爭取王金平出任競選總部的主任委員，操盤整體選戰。

他指出，王金平待在立法院長達44年，同時也擔任立法院長達17年之久，對於中南部、乃至全台灣都相當熟悉，人脈、聲望都有一定的份量，是擔任競選總部主委的最好人選。，

李乾龍強調，競選團隊要招賢良並「高築牆，廣積糧」，接下來的選戰已跳脫地方選舉，侯友宜要爭取更多人的支持，才有勝選的機會。