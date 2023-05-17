一位陳姓女子近日到台北民權西路上一間韓系咖啡廳消費後，和店家因為低消限制發生糾紛，事後在Google評論給予1星，店家事後卻將陳女資料、照片放到IG公審。北市消保官龔千雅表示，店家行為已違反個資法，民眾可依法請求賠償，也可以侵害名譽及肖像權，請求賠償及回復名譽。

龔千雅表示，其實現行法規並無規定餐飲業該如何收費，但店家仍須揭露消費方式讓消費者知悉。若店家販售品項出現缺少，應合理調整低消條件。

龔千雅表示，非公務機關對於個人資料的蒐集、處理及利用，也應符合《個人資料保護法》規定，擷取他人照片屬於「蒐集」個人資料，將截取的照片或貼文轉傳、轉貼的行為，則屬「利用」個人資料。

她說明，如果利用個資的行為是以損害他人為目的，已違反個資法，民眾可依個資法向法院請求損害賠償。另亦可侵害名譽、肖像權等，依《民法》第195條主張雖非財產上損害，亦得請求賠償相當金額；其名譽被侵害者，並得請求為回復名譽適當處分。