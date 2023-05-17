Altman在參院司法隱私、技術和法律小組委員會上作證時談到選舉和AI時表示：「我對此感到不安，應有相關的規範與準則」。

近幾個月來，大大小小的公司競相投入龐大的數據和資金、引進越來越多用途的AI技術。有些人擔心AI興起將加劇偏見和假訊息等對社會的危害，有些人更警告AI可能終結人類。

參議員Cory Booke表示：「不可能將這隻精靈收進瓶子裡。AI正在全球爆炸式地增長」。美國許多立法者對於如何善盡監管AI之責抱有疑問，而Booke是其中之一。

隨著2024年大選臨近，參議員Mazie Hirono提到假訊息的危險性，例如在大選期間看到一張前總統川普被紐約警察局逮捕的照片在網上瘋傳，並質問Altman這張偽造的照片是否具危害性。Altman回答創作者應該清楚表明圖像生成的時間，而非真實性。

他在首次的國會談話中提出建言，認為美國應該考慮AI模型開發的許可和測試規定。被問及哪些AI須經許可時，Altman舉例像是「可以說服或操縱一個人信念的模型」。

他並表示，公司應該有權拒絕他們的數據用於AI培訓。這是美國國會正在討論的想法之一。但他也表示，公共網路上的材料則是人人都可取用。

Altman在談到ChatGPT時表示，他不會說永遠不接受廣告，但比較喜歡訂閱的模式。