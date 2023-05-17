台中大雅天壽宮造福鄉里，台中市長盧秀燕特贈匾額「母祐黎民」致謝。（馮惠宜攝）

台中市大雅區天壽宮建廟近43年，廟方長期投入公益慈善，台中市長盧秀燕今（17）日前往參拜祈福，頒贈「母祐黎民」匾額，感謝廟方長年對地方的貢獻，同時祈求王母娘娘繼續庇佑地方四季無災、所有民眾平安幸福，居民闔家平安。

盧秀燕表示，大雅天壽宮是在地最靈驗的宮廟之一，王母娘娘庇祐地方平安、民眾身體健康近半世紀，她代表台中市政府贈匾，感謝王母娘娘靈驗扶持地方，也感謝天壽宮主委呂東益及全體委員帶領下宮廟昌隆，平時協助市府許多救苦救難工作，致力推動慈善與教育文化服務，因此，她代表市府與市民表達感謝與肯定，讚揚王母娘娘的光彩。

民政局長吳世瑋說明，大雅天壽宮長年致力推動公益慈善及社會教化事業，包括開放廟埕供社區團體推展太極拳、元極舞及排舞，讓社區居民活動筋骨、聯繫情誼；另舉辦靜心打坐活動，提供民眾修身養性的管道；同時結合鄰近學校安排戰鼓、舞龍舞獅等表演，提供學童發揮才藝的舞台。

此外，也會定期發放愛心物資，藉此拋磚引玉，讓社會上善心人士一起響應，集結各方資源和力量幫助更多的人，感謝天壽宮濟助貧困的善行益舉，及對文化傳承的努力，希望香火繼續興旺。

民政局表示，天壽宮王母娘娘民國58年由花蓮祖廟慈惠堂分靈至大雅區上楓里，信眾共同虔誠供奉於老堂主（江桂老先生舊宅），在信眾倡議建廟下，民國68年於現址興建閩南三開式宏偉廟宇，王母娘娘並於民國70年元旦入火安座，40多年來弘揚佑民慈悲精神。

民政局長吳世瑋感謝天壽宮積極配合市府各項宗教政策，用心推動敬老慈幼、關懷弱勢、社會福利、教育文化等公益服務，期盼廟方持續以宗教的力量回饋社會，發揮穩定社會的祥和力量。