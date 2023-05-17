2023蘇迪曼盃世界混合羽球團體賽，中華隊17日在小組賽階段最後一場與馬來西亞對抗，前兩點混雙中華隊落敗，第3點女單靠著一姐戴資穎為團隊拿下一點，第4點男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵8比21、21比23落敗，總比分中華隊也以1比3提前確定敗給大馬，馬來西亞獲得C組第一，中華隊第二，不過兩隊還是都順利晉級8強，接下來8強淘汰賽除了上屆冠、亞軍中國大陸與日本會分開在籤表上下半部，避免決賽前就交手，其他6支8強隊伍再抽籤，有可能小組賽同組的隊伍8強會再對到。

由於中華隊和馬來西亞隊在小組賽前兩場已經以2連勝確定晉級8強，17日這場交手雙方要爭取分組第一，第1點混雙中華隊葉宏蔚／李佳馨21比17、19比21、17比21飲恨，第2點男單中華隊一哥周天成14比21、21比23不敵李梓嘉，中華隊總比分0比2落後馬來西亞，第3點戴資穎21比8、21比10，不到半小時就為中華隊拿下一點。

第4點男雙中華隊派出世界第13名盧敬堯／楊博涵，面對世界第8王耀新／張御宇，雖然世界排名「楊肉盧」較低，不過之前雙方交手「楊肉盧」3勝2敗略佔上風，這次交手首局盧敬堯／楊博涵以較大的分差讓出，第2局雙方多次拉鋸，原本略為落後的盧敬堯／楊博涵，在該局尾聲三度追平分數，也將戰況逼近「丟士」，可惜「楊肉盧」未能演出逆轉秀。

蘇迪曼盃小組賽階段，儘管勝負已分，還是打完5點賽事，第5點女雙中華隊許雅晴／鄧淳薰過招陳康樂／蒂娜（THINAAH Muralitharan），之後進入到淘汰賽或名次賽，只要有一隊先拿下確定勝利的第3點，就不會再打無關勝負的比賽。