灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）因為在直播中再度發生持槍行為，遭到球團暫停所有籃球活動，NBA總裁席爾佛（Adam Silver）今（17日）出席選秀會順位抽籤現場，談到莫蘭特再犯荒唐行徑，也說出重話告誡莫蘭特。

莫蘭特目眩神迷的球風，為他帶來了無數球迷，也是現今聯盟力推的超級新星，不料本季例行賽尾段因為炫耀槍枝而引發了巨大爭議，但做為公眾人物的莫蘭特沒有記取教訓，竟然在直播中再度拿槍，雖然畫面並不是太清楚，不過已有前科的莫蘭特勢必替自己及灰熊球團帶來更大的麻煩。

莫蘭特因為上一次的持槍事件，被禁賽8場後也無緣年度最佳陣容，還接受球團安排的心理治療，但仍舊依然故我，莫蘭特今日也打破沉默，在推特發出道歉啟事，「我知道我已經讓很多支持我的人失望了，在這段旅程中，我了解我還有很多課題得完成，現在我說這話沒有意義，但我還是要為我的行為負責，我將全心全力提升自己。」

被問到莫蘭特再度持槍一事，席爾佛當下看到影片也感到相當震驚，「我們正在調查中，會盡最大努力弄清楚到底發生了什麼，影片當中有些顆粒感，不過我已經假設是最壞情況。」

席爾佛表示自從上次會談後，就已經向莫蘭特點出事情的嚴重性，「我們上次談了很久，這不僅會影響他的職業生涯，以及建立在這之上的安全問題，可能將會導致自己或他人傷亡。他是聯盟中的球星，有廣大的球迷支持著他，我們同樣擔憂著全球數以萬計的小粉絲會以他為榜樣，以槍枝做為慶祝的方式。」