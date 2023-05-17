葡萄牙深受天主教信仰影響，社會對於安樂死議題嚴重分歧，身為虔誠教徒的德索沙就曾多次強烈反對。

法新社報導，葡萄牙總統府在聲明中表示：「共和國總統已依（憲法）要求頒布法令。」

國會本月12日通過「醫療協助死亡法」最終版本，230席中，有129票贊成，包括執政的社會黨（Socialist Party）。

德索沙當時在表決後說：「憲法要求總統頒布一項曾被總統否決，繼而又由共和國國會確認的法律。我當然會簽署，這是我的憲法義務。」

過去3年來，多數議員已就協助死亡除罪化4度投票表達贊成，但法案遭到憲法法院與德索沙反對。為了對抗總統的最後否決權，社會黨決定就同一文本進行第2次投票。

德索沙先前以「概念極不明確」為由否決過去的法案，之後又說用來形容末期病況的詞語相互矛盾，必須再釐清。如今新法規定，只有在「患者因身體障礙而不可能採取醫療協助自殺」時，才允許安樂死。

當地媒體報導，法令公布後，新法可望自秋天起生效。

目前僅有少數歐洲國家允許安樂死和協助自殺，包括荷蘭、比利時、盧森堡和西班牙。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120517

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