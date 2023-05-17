46國組成的歐洲主要人權組織「歐洲理事會」今天在冰島首都雷克雅維克召開峰會時，建立「戰損登錄」平台記錄俄羅斯對烏克蘭的戰爭破壞，以利日後求償。

法新社報導，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在內的歐洲理事會（Council of Europe）領袖強調，莫斯科必須對入侵烏克蘭至今15個月期間造成的傷害和破壞負責。

將在海牙設立的戰損登錄（register of damages）平台，旨在記錄俄羅斯侵略烏克蘭造成的有形損失。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在兩天峰會開始時的影片講話中說，「沒有正義就沒有可靠的和平」，戰損登錄為「全面的補償機制」奠定了基礎。

但澤倫斯基表示，現在針對烏克蘭的彈道飛彈和無人機攻擊，顯示「俄羅斯正非常努力地提高殺傷能力」。

因此，烏克蘭需要「額外的防空系統和飛彈─我們還需要更多戰機，沒有它們，任何防空系統都不會完美」。

澤倫斯基旋風訪問歐洲主要國家之後，發出上述呼籲。

德國、法國和英國承諾提供更多軍事支援，法國和英國還表示將訓練烏克蘭戰機飛行員。

但西方國家對向烏克蘭提供先進戰鬥機抱持謹慎態度，因為擔心戰爭會因此升級。