機捷乘客注意！桃園機場捷運線設於A1台北車站的遺失物處理中心要搬家了，5月29日起將遷至A11坑口站繼續服務，另根據桃園大眾捷運公司統計，今年1至4月就有將近8000件乘客遺失物，其中最大宗為車票、信用卡、皮夾、背包等。

桃捷表示，機捷A11坑口站與2026年將要營運的綠線G32站（站名未定）交會，是一座轉乘站，遺失物處理中心搬遷至此，可提升2條捷運線優質服務，免於乘客遠赴台北車站領取遺失物耗時與不便。

桃捷說明，因應搬遷作業，A1台北車站遺失物處理中心預計於5月27日、28日共2天暫停服務，旅客若有需求，請提前至A1台北車站洽詢，或於5月29日後，到機捷A11坑口站新搬遷過去的遺失物處理中心領取，遺失物處理中心營運時間為每天中午12時至晚間8時。

另根據桃捷統計，今年1至4月間，遺失物處理中心共收了將近8000件遺失物，其中最大宗為第2類普通物品，包括車票、5000元以下現金、信用卡、金融卡、皮夾、背包、行李箱、傘、杯具等，未領取率約32.5％，提醒乘客注意，未來若要領取遺失物，別跑錯地點，需聯絡A11坑口站遺失物處理中心領取。