雲林縣府特別準備喜羊羊造型毛巾禮盒送給新人以及平常日送的筷子禮盒。（周麗蘭攝）

5月20日是熱門登記結婚日，雲林縣去年有158對登記，今年520適逢周六，雲林縣6大戶政事務所周六上班時間是早上8點到中午12點，若在6大戶所以外的辦公室登記則要預約，雲林縣府也特別準備喜羊羊造型毛巾禮盒送給新人。

「520」諧音我愛你，是新人最熱門的結婚登記日，斗六戶政事務所在櫃檯旁布置一個浪漫結婚拍照區，分享新人喜悅。

雲林縣府民政處今年專為520登記結婚的新人採購200份喜羊羊造型棉質毛巾禮盒作為特別裡，此外還有平日也送的筷子禮盒。

雲林縣是全台唯一周六提供服務的縣分，包括斗六、斗南、虎尾、西螺、北港、台西等6大戶政事務所周六服務時間是早上8點到中午12點，其餘14個鄉鎮戶政辦公室則採預約制，提前預備好時間才不會空跑。

雲林縣民政處統計，去年結婚人數3023人、離婚也有1285人。從2017年到2021年全縣結婚分別為3246人、3334人、3423人、2889人、2859人。

至於2017年至2022年離婚人數則為1395人、1405人、1417人、1269人、1147人。

民政處表示，近年來少子化問題嚴重，縣府結合各方努力讓新人能夠幸福成家，去年雲林縣出生數3340人、死亡8579人，落差達5239人。