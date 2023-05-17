5月20日是熱門登記結婚日，雲林縣去年有158對登記，今年520適逢周六，雲林縣6大戶政事務所周六上班時間是早上8點到中午12點，若在6大戶所以外的辦公室登記則要預約，雲林縣府也特別準備喜羊羊造型毛巾禮盒送給新人。
「520」諧音我愛你，是新人最熱門的結婚登記日，斗六戶政事務所在櫃檯旁布置一個浪漫結婚拍照區，分享新人喜悅。
雲林縣府民政處今年專為520登記結婚的新人採購200份喜羊羊造型棉質毛巾禮盒作為特別裡，此外還有平日也送的筷子禮盒。
雲林縣是全台唯一周六提供服務的縣分，包括斗六、斗南、虎尾、西螺、北港、台西等6大戶政事務所周六服務時間是早上8點到中午12點，其餘14個鄉鎮戶政辦公室則採預約制，提前預備好時間才不會空跑。
雲林縣民政處統計，去年結婚人數3023人、離婚也有1285人。從2017年到2021年全縣結婚分別為3246人、3334人、3423人、2889人、2859人。
至於2017年至2022年離婚人數則為1395人、1405人、1417人、1269人、1147人。
民政處表示，近年來少子化問題嚴重，縣府結合各方努力讓新人能夠幸福成家，去年雲林縣出生數3340人、死亡8579人，落差達5239人。
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