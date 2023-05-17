發改委17日公布的「關於加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見」提出，要適度超前建設充電基礎設施，支持地方政府結合實際開展縣鄉公共充電網路規劃，加快實現適宜充電站、充電樁覆蓋率，鼓勵有條件地方出台農村地區公共充電基礎設施建設運營專項支持政策。

支持農村地區購買使用新能源汽車，鼓勵新能源汽車企業針對農村地區消費者特點，通過差異化策略優化配置，開發更多經濟實用的車型。健全新能源二手車評估體系，對新能源二手車加強檢查和整修，鼓勵企業面向農村地區市場提供優質新能源二手車。

同時，提供多元化購買支持政策，鼓勵有條件的地方對農村戶籍居民在戶籍所在地縣域內購買新能源汽車，給予消費券等支持；鼓勵有關車企和有條件的地方對淘汰低速電動車購買新能源汽車提供以舊換新獎勵；鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限。

發改委發言人孟瑋表示，下一步將推動有關方面結合實際促進政策措施盡快落地見效，推動產業融合發展，完善基礎設施體系。同時，多措並舉擴大新能源汽車消費，推動產業高質量發展。