花蓮吉安鄉26歲排灣族青年陳廷嘉，學生時期就考取丙、乙級證照，任職飛機零件製造業仍繼續進修精進技術，考取氬氣鎢極電銲－碳鋼甲級技術士證照，獲中央發給獎勵金6萬元；縣府說，花蓮縣原住民族人歷年申請甲級證照獎勵金不到5人，鼓勵族人踴躍報名參加檢定，實現自己的成就、更創造原住民族的驕傲。

陳廷嘉雖不善於閱讀，卻熱衷手做，感興趣的事物他都樂於嘗試與挑戰。高中就讀飛機修護科時，常參加學校的技藝競賽，大學就讀航空機械系時，更榮獲全國技能競賽北區第三名的殊榮，同時也考取飛機修護技術士乙級證照。他認為，考取證照的成就感不單只是技能的提升，心態也將隨之改變，有了自信更勇於接受任何的挑戰。

陳廷嘉目前在台中飛機零件工廠工作，原本因焊接工作需要2名人力，於是報名氬氣鎢極電銲在職專班，利用週休時間上課，經過4個月課程，考取氬氣鎢極電銲－碳鋼乙級技術士證照。

因任職公司接到大訂單，需要多名銲接技術人員，陳廷嘉決定報考甲級證照考試，經過半年時間準備，去年底如願考取氬氣鎢極電銲-碳鋼甲級技術士證照。陳廷嘉也升職成為產線負責人，指導新進員工焊接製程。

原委會鼓勵原民提升自我職能，取得專業證照，去年修正「原住民取得技術士證照獎勵辦法」，今年起調高獎勵金額，甲級維持6萬元、乙級從1萬元提高到1萬3000元、丙級5000元提升到6000元。

花蓮縣府原住民行政處指出，往年花蓮申請甲級證照獎勵金不到5人，111年申請技術士獎勵共733人，包括甲級4人、乙級89人、丙級640人，符合資格原民可於技術士生效日起1年內持相關文件到戶籍所在地鄉鎮市公所或至縣府原民處申請。