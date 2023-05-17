宜蘭縣三星鄉公所2019年舉辦安農溪落羽松點燈、年節布置活動，疑似圖利廠商收受回扣，涉《貪汙治罪條例》罪嫌；昨上午檢廉帶走鄉長李志鏞與相關人士共19人詢問。今（17日）清晨3時許，檢方向宜蘭地方法院聲請羈押李志鏞等3人；李下午1時38分遭地院收押禁見，其餘2人諭令15至20萬元交保。

經檢廉追查發現鄉公所2019、2020年間有多起標案疑似洩漏標案內容給特定廠商及收受回扣等。宜蘭地檢署昨發出搜索票，上午6時許廉政署人員前往李志鏞、蕭振岳及農業課前承辦員陳建宏的家中，把人帶到鄉公所展開搜索，9時許把人跟資料全帶至宜蘭市調查站詢問，再到地檢署複訊。

檢方今凌晨3時許因李志鏞、蕭振岳及張姓廠商涉嫌重大，向法院聲請羈押3人，張姓廠商配偶劉姓女子、農業課前承辦人員陳建宏、沈姓廠商分別以10萬元、10萬元、5萬元諭令交保；法院今中午11時開羈押庭。

據了解，檢廉針對2019年底標案安農溪落羽松點燈、年節布置與花海周邊布置活動，經費分別為150萬元及65萬元，疑似鄉公所指定特定廠商承作，李志鏞分別收入20萬元賄賂；另同年延伸裝置聖誕樹活動，總預算50萬元，鄉公所分成數筆單筆10萬元以下案件，規避公開招標形式，違反圖利。

宜蘭地院於中午11時召開羈押庭，蕭振岳與張姓廠商陸續以15萬元、20萬元交保，李志鏞於下午1時38分由法官裁定收押禁見，涉《貪汙治罪條例》罪嫌。宜縣府民政處表示，收到相關公文書依地方制度法78條跟82條規定，鄉鎮市長停止其職務無法行使職權，會派員代理。縣長林姿妙說，靜待調查。