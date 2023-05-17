排灣族歌手Kivi以《分水嶺Parius》入圍最佳原住民歌手、最佳原住民專輯及年度專輯，17日遭卑南族歌手、「金曲歌后」紀曉君在臉書質疑其演唱歌曲〈排灣族聖詩〉的出處有版權爭議，直言問Kivi：「請問有做功課嗎？」對此，Kivi的專輯製作人阿爆第一時間留言回應紀曉君。

阿爆表示這首歌是Kivi在八瑤教會所學的歌，因為是教會的歌，收錄之前有詢問過八瑤教會長老，長老表示可以讓kivi翻唱，只要記得上教會跟奉獻，唱聖歌是一種宣教的方式，也沒有報名任何有關詞曲創作的獎項，阿爆也提到原住民歌謠有很多相似之處，所以更鼓勵年輕人多創作自己的歌，也謝謝紀曉君的發聲。

以下為阿爆回應紀曉君的全文：

Hi 姊 謝謝你注意到這首歌

我是這張專輯的共同製作人

在留言裡已經有朋友回答了

不過我還是再說明一下

這張專輯裡面

三首是收錄部落的歌謠

其餘為kivi的創作

當初這樣的設定是因為

Kivi的vuvu

很喜歡聽她唱古謠

所以在專輯裡面留了

古謠翻唱的位置給老人家聽

如果是收錄部落的歌謠

在專輯資訊及內頁會附上詞曲資訊

也有問過當初教授她

古謠的老師或源頭他們希望的呈現資訊

姐所說『排灣聖詩』

是kivi是她在八瑤教會所學的歌

長老教會排灣中會聖詩歌本353首

原歌本上沒有詞曲的作者

僅有排灣語歌名

『psseqeling nua cemas』

因為是排灣的詩歌

所以用“排灣聖詩”取名

詞曲資訊也是'排灣聖詩‘

收錄之前有詢問過八瑤教會長老

長老表示可以讓kivi翻唱

只要記得上教會跟奉獻

唱聖歌是一種宣教的方式

是基於這個口頭的允諾

所以我們才敢使用

也沒有報名任何有關詞曲創作的獎項

因為就是教會的歌

我們傳唱人不是創作人

資格不符報名獎項也不是選這首歌的初衷

聖詩是部落生活中蠻重要的音樂

在其他的前輩專輯中也有收錄

以桑布伊哥哥第一張專輯為例

清楚的表示是哪裡來的歌

我們也是以這樣標示方向作為參考

『蘭嶼之戀』也是在原民圈

很有名的歌謠我也聽過姐跟其他的翻唱版本

在原住民的歌謠裡面

常常有這種旋律很相似

或是歌名很相似

但各部落有不同命名的歌

可能因為古時候資訊不發達

大家都會以自己原生環境學習到的為主

後來資訊打開之後才發現

誒～我們部落也有很像的內

在排灣族跟魯凱族尤其常見

因為我知道原民歌謠有這樣的特性

所以鼓勵年輕人多以創作為主

因為現代的版權制度

可能沒有那麼合用原住民歌謠的特性

也謝謝姐姐這樣的發聲

讓大家更知道原民歌謠

也期盼相關的單位

可以整合不同學者或部落田調的資訊

成立網站或有公信力的單位

供大家上傳自己田調的東西

有原住民自己的歌謠資料庫

這樣的話也更能鼓勵

多年輕人唱自己的歌

了解這些歌從哪裡來

現在唱的是哪裡的版本

資訊方面如果有任何的指教

不管來自哪一方作為發行單位

我們都會及時在網路上公告

再次謝謝姐

因為之前太多古謠盜用的情形

我明白你的擔心

出自對於vuvu陸森寶的愛

也出自於對古謠的愛

你就是這麼可愛的真性情

有什麼說什麼我很喜歡

起碼不是在背後的（哈）

有什麼需要改進的

請隨時告訴我

我努力跟上

謝謝雞腳君曉君天后