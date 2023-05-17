宇宙人得知金曲獎入圍消息非常開心。（相信音樂提供）

宇宙人在《理想狀態》巡迴演唱會上為御用鼓手小胖慶生。（相信音樂提供）

第34屆金曲獎16日公布入圍，宇宙人以專輯《理想狀態》二度入圍「最佳樂團獎」，得知好消息讓他們驚喜萬分，除了感激評審肯定和團隊的幫忙外，也宣布將6月起將帶來《2023 夏季巡迴演唱會》全新系列演出。宇宙人當晚也揪剛入圍歌王、專輯的 HUSH 團聚慶祝，吃好料慰勞自己，一起為得獎集氣。

宇宙人小玉說，從製作階段一路到現在的巡演，「都被其能量帶領，往更理想的地方前進」；方Q則表示：「這張專輯真的花了很長時間製作，所以聽到消息的時候有種默默努力終於被看見的感覺，《理想狀態》記錄了從開始組團玩音樂到現在的軌跡，也是一張內觀療癒我們自己的專輯，能夠得到大家的共鳴對我們來說是很大的肯定。」

宇宙人除獲金曲獎入圍青睞，也將角逐星馬Freshmusic Awards音樂獎的年度 10 大專輯及最佳樂團獎項，同時入選Hit FM 2022十大專輯，而宇宙人《理想狀態》巡迴演唱會去年在台北起跑，今年初飛到瑞典和英國開唱，本月18日移師廈門，並繼續前往廣州、西安、重慶等城市。他們在6月將推出《2023 夏季巡迴演唱會》驚喜策劃，6月17日台北Zepp New Taipei ，7月14日台中Legacy Taichung、8月6日高雄Backstage Live，方Q也興奮向歌迷喊話：「希望大家可以來現場幫我們集氣金曲得獎！」

宇宙人也將在8月中前進日本音樂節 SUMMER SONIC 2023 嗨唱，征服來自世界各地的歌迷，一同狂歡！宇宙人《2023 夏季巡迴演唱會》5月20日中午12點 ibon 售票系統正式開賣。