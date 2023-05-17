興富發文心愛悅建案吊臂10日掉落中捷軌道，列車隨後撞上造成1死10傷事故，台中市議員江肇國今天表示，調閱中捷通車至今的演練資料，竟無直接針對異物入侵的狀況做演練。中捷公司回應，颱風、地震等演練內有包含異物入侵，未來會增加非預期狀況下的異入入侵演練。

江肇國說，調閱了這兩年台中捷運的演練資料，發現兩年間的幾十次模擬都沒有直接針對異物入侵的狀況做過演練。難怪中捷在這次事件，從事發後行控中心無視系統告警開始，到所有人員的應對能力不足，甚至連事後搶救都出狀況，完全荒腔走板。

江肇國說，總結來說，所有的設備、人員訓練、緊急應變等，都是因為沒有訓練、沒有經驗、沒有演習，才會造成總經理說的「以現有的狀況我們無法因應這次的事故」。這次事件後中捷有個像精進措施，要求中捷安排時間停駛，做好相關演練，確認沒問題後再重新行駛。

中捷運務處長許泰銘表示，並非完全沒有異物掉落演練，去年9月24日運務處級演練演練題目包含，列車障礙物偵測作動、列車支救援、單線雙向運轉；上個月工安室多重災害模擬演練題目是5級強地震下有物件掉落軌道區、非例行性清車、電梯困人、旅客受傷等狀況。這次事件是異物在非預期狀況下掉落，未來會新增相關演練。