新竹市議會第11屆第1次定期會，新竹市長高虹安17日首次施政報告，以5大面向、10大策略，向議會報告上任5個月以來的施政成果，報告內容長達54頁，涵蓋「0-6歲市府養」、凍卵補助、新竹好學、交通暢行、縣市合作及重大工程檢核等，高虹安表示，將持續以勤懇務實態度，實現市政願景，打造新竹市成為「安居科技城」。

高虹安17日首次施政報告，報告結束後已超過12點，有議員提議「散會優先」，因此施政報告完後就結束議程。高虹安表示，針對「0-6歲市府養」，包括25歲到40歲女性凍卵補助，也推出好孕專車免排富福利升級、臨托延長夜間假日、托育補助加碼、提升準公托簽約率、托育人員福利提升、和兒童友善醫療計畫，同時7月起敬老愛心卡擴大運動中心適用範圍，新增運動場地租借服務。

而家長們關心的教育方面，高虹安表示，規畫改善學區劃分推動就近入學，規畫安心通學專車、增加營養午餐補助及代理教師聘期一年制。在城市觀光及產業創新部分，包括推動舊城再生、產業升級輔導計畫、辦理年貨大街、體育賽事直播派對、新竹過好年、櫻花季、兒藝節等。

市民最在意的交通問題，高虹安則表示，市府成立交通改善小組，討論交通瓶頸，紓解園區路廊交通困境、檢討易肇事路口，也申請「縣市先導公車計畫」，整合182路公車及園區巡迴巴士，更與桃園市、新竹縣及苗栗縣攜手合作推出「桃竹竹苗生活圈通勤月票」。

而在智慧城市的部分，高虹安表示，正在規畫新竹通數位市民整合服務計畫，將打造專屬APP，透過數位身分識別及驗證機制，讓市民一機在手，就能即時獲得多元市政服務。

此外，包括前市府留下的公共工程問題，如新竹棒球場等，高虹安也表示，市府已加速進行棒球場排水改善暨檢測工程，期待2024年球季能順利開打；另，南寮運動公園足球場、兒童探索館、西大路地下道、停七停車場、南寮風箏賽場及大坪頂永恆之丘，也會有重大工程檢核並釐清工程缺失，改善問題並建立制度讓工程順利。