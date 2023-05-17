日本上季經濟展現3季以來首次成長，加上企業表現穩健，市場預料資本效率改善，日圓貶值也挹注出口類股漲勢，皆為日股助一臂之力。
日本時間17日中午約2時半，日經平均指數上漲0.79％至30,078.72點，創20個月高點。前一日甫創33年新高的東證股價指數，17日續升0.3％至2,133.48點。
日經股市指數17日衝破3萬點，寫下2021年9月以來首見，這顯示在全球經濟前景不明之際，日本經濟依舊獲得多項利多支撐，帶動外資湧入日本股市。
日本上季經濟展現3季以來首次成長，加上企業表現穩健，市場預料資本效率改善，日圓貶值也挹注出口類股漲勢，皆為日股助一臂之力。
日本時間17日中午約2時半，日經平均指數上漲0.79％至30,078.72點，創20個月高點。前一日甫創33年新高的東證股價指數，17日續升0.3％至2,133.48點。
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