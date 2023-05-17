今天甫從民調初選勝出的高雄第6選區立委參選人、高市議會黨團總召陳美雅指出，會支持黨中央提名的人，也呼籲國民黨一定要重視南部。（柯宗緯翻攝）

國民黨主席朱立倫今（17）日下午在中常會正式宣布，徵召「最強母雞」新北市長侯友宜參選2024年總統。被媒體譽為高市正妹議員白喬茵直言，侯友宜挾著強大民意基礎，兩次競選新北市長突破百萬票，更深信警界出身的他，未來若當總統，能夠帶領內政體系，打擊犯罪。

白喬茵分析，新北市是全台人口數最多的地方，侯友宜兩次競選新北市長都突破百萬票，得票率更從第1次的57％上升至62％，顯示他不僅治理有方，更具準備強大的民意基礎。同時，侯友宜擁有豐富的警政經驗，相信他未來能帶領內政體系打擊國人最深惡痛絕的詐騙、黑道、槍械。

此外，白喬茵表示，新北市在2019年撰寫全球第10、台灣第1份地方自願檢視報告（VLR），積極依照國際永續發展SDGs指標去推動市政。新北市為大台北首都圈，不僅擔任領頭羊和台北市共同帶領台灣各縣市接軌國際，更能在維持兩岸台海穩定狀態下，走出台灣自己的路。

今天甫從民調初選勝出的高雄第6選區立委參選人、高市議會黨團總召陳美雅指出，會支持黨中央提名的人，也呼籲國民黨一定要重視南部，這次選舉勝負關鍵在南部，高雄更是重中之重，絕不能認為高雄或南部小輸就是贏，而是高雄一定要贏。