美元作為世界儲備貨幣的地位正被削弱，美國財政部長葉倫先前警告美國實施經濟制裁、以及美國債務上限危機將對美元在全球的主導地位帶來風險。美國傳奇投資者羅傑斯（Jim Rogers）也示警，美元作爲世界頭號貨幣的時代即將結束，主因在於美國是世界歷史上最大債務國，以及美國違反了貨幣法律引發他國不滿。

綜合外媒報導，羅傑斯受訪時表示，美國許多夥伴都在推動「去美元化」，這些國家試圖找到貨幣可以與美元競爭，並最終取代美元。

羅傑斯強調，美元主導時代即將結束，部分國家現正遠離美元，原因在於美國是世界歷史上最大債務國，此外，作為世界國際貨幣的屬性應該完全中立，但美國正在改變這一規則。

羅傑斯補充，美國對俄羅斯的制裁，正加速世界尋求能與美元競爭的貨幣。他認為，美國缺乏中立性以及外界對美國信譽的擔憂，使美元作為世界主要貨幣的時代即將結束。

值得關注的是，全球正掀起「去美元化」浪潮，繼南美洲阿根廷、巴西之後，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）也在15日表示，委國必須加入世界去美元化倡議，並融入其中，「這是我們的道路，新自由經濟的道路，貨幣不用於懲罰其他國家和制裁。」