「元宙」適尿酸錠在國內同成分市占率達95％。（食藥署提供）

治療痛風的、高尿酸血症的「元宙」適尿酸錠，今天被食藥署公布在藥品回收資訊，因廠商進行藥品溶離試驗發現檢驗結果下降，故啟動預防性回收，本次回收數量共計1批、23萬顆，食藥署指出不會影響國內需求。

食藥署資訊顯示，衛署藥製字第045956號的「元宙」適尿酸錠，批號為22D00的產品因藥品溶離試驗結果呈現負面趨勢，因此啟動預防性回收，不過仍在合格範圍內。

食藥署副署長陳惠芳表示，本款藥品的溶離度合格範圍介於75％至85％之間，廠商檢驗出的結果為81.7％，雖未特別接近規定下限，但考量其數據呈下降趨勢，因此仍啟動回收。

陳惠芳指出，「元宙」適尿酸錠在國內同成分市占率達95％，健保資料亦顯示110年使用42萬顆，本次回收數量雖達23萬顆，但因廠商還有其他批號的庫存可用，因此不會影響國人用藥權益。

食藥署說，目前已要求廠商應於今年6月10日前完成產品回收，並繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，「元宙」適尿酸錠主成分為Allopurinol，主要用於痛風症、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症，民眾如對藥品有任何疑慮，應回診與醫師討論，處方其他適當藥品。