1名黃姓男子帶著未滿14歲的兒子到圖書館寫功課，還帶著假玩具手槍準備寫完作業後玩，但一拿出來，周遭民眾誤以為是真槍嚇得報警，被依違反《社會秩序維護法》送辦。法官認為，家長是疏於管教，改處罰鍰新台幣3000元。

判決指出，去年9月21日下午4點多，黃姓男子帶著兒子到鳳山區大東圖書館讀書寫作業，並攜帶一把玩具槍，打算寫完功課就可以去外面玩，沒想到黃男兒子在圖書館內將玩具槍拿出，附近民眾見狀嚇壞，趕緊報警稱疑似有人持槍。

警方獲報到場後，確認孩童手上的槍是玩具槍而非真槍，但因外形與真槍沒有兩樣，依違反《社會秩序維護法》第65條第3款規定，無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，將黃姓父子檔帶回警局送辦。

根據《社會秩序維護法》第65條第3款，可處3日以下拘留或新臺幣1萬8000元以下罰鍰，但因孩童因未滿14歲，依規定不罰，而黃男則被裁處罰鍰5000元。但他不服提抗告，指出當天他坐在另一張長椅上並未持手槍把玩。不過，鳳山簡易庭審理時，法官認為家長負有教養權義，知道孩子要帶槍出門，竟未阻止反而容認攜帶，顯示是「疏於管教」未滿18歲孩子，因此改處罰鍰新台幣3000元，不得再抗告。