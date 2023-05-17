國民黨今（17）日下午正式徵召新北市長侯友宜參選總統，被視為韓家軍的國民黨高雄大岡山立委參選人曹桓榮直言，侯眼前有3大挑戰最為棘手，包括黨內整合、補強中南部選票、結合非綠聯盟共同下架民進黨。

曾任韓市府時期民政局長的曹桓榮對於高雄地方政治、社團、宗教等生態多所著墨，尤其獲得藍營提名參選高雄大岡山地區立委後，他積極勤走基層，對於民進黨總統提名人賴清德已經提早跑在前線，相當有感。

曹桓榮認為，侯友宜過去與黨務工作緊密度沒那麼高，如今獲得徵召後，必須先整合黨內各種力量，包括優先請益郭董、韓市長及原先挺郭派、對於民意有凝聚力等意見領袖，進行整合與溝通。

其二，曹桓榮直言，侯市長長期被綁在新北市政，過去幾十年工作也都在北部，相較於賴清德獲提名後，已經跑了一陣子，尤其深耕中南部，積極與宗教、大社團等團體接觸、互動，展開政權保衛戰，但嘉義出身的侯友宜仍有台灣囡仔的特質，必須好好把握，應盡速前進中南部拜訪，並與象徵性的地方團體接觸，爭取更多認同。

曹桓榮指出，下架民進黨是在野陣營最大目標，侯友宜也必須對於非綠聯盟加強溝通或拜訪，不分黨派都必須去接觸，甚至是合作，「在野若再分裂，對於這局很辛苦」，為了讓人民過更好的生活，在野有必要團結合作。