國民黨今（17）日正式宣布，徵召新北市長侯友宜披藍袍直攻2024總統大位。前立委郭正亮稍早在中天節目《綠也掀桌》分析，侯友宜需要在10月前將支持度衝到35%，才有資格挑戰民進黨主席、總統提名人賴清德；他也直言，2024選戰的關鍵人物就是賴的宿敵、前台南市議員謝龍介。

郭正亮指出，侯友宜被徵召阻絕了民眾黨主席柯文哲的幻想，但侯友宜在總統選戰還有兩個難關要過，第一關是未來一個月民調一定要拉到30%，表示他跟民進黨是兩大黨；第二關則是到10月選前登記，一定要拉到35%，這樣才有跟柯文哲談的底氣，跟執行棄保。

郭正亮強調，國民黨應該盡快把前台南市議員謝龍介拉到總統競選團隊。（中時資料照，周志豪攝）

主持人李珮瑄表示，國民黨這次派出的立委選將都滿強的，像是羅智強、徐巧芯。郭正亮則回應，侯友宜應該趕快宣布謝龍介當不分區，有助於2024選舉的戰力，因為謝一直是賴清德的對手，還要儘早放到黨中央或侯團隊擔任選舉團隊召集人。

除此之外，郭正亮還強調，侯友宜接下來首先要擺出政黨對決的態勢，要讓大家視其為母雞，並做出跟民進黨對壘的路線，議題也要打的要非常清楚；第二個則是本人競選的態度要擺出來，不只要跟賴清德對槓，目標更要直指總統蔡英文、行政院長陳建仁，來和執政黨硬碰硬。