彭于晏（左）跟張艾嘉首度合作飆演技。（華映提供）

彭于晏為角色改變外型，暴瘦16公斤。（華映提供）

由票房導演寧浩擔任監製、大陸新銳導演温仕培執導，男神彭于晏與金馬影后張艾嘉領銜主演的犯罪劇情電影《熱帶往事》，定檔6月2日在台上映。這是兩人首次合作，彭于晏在片中飾演維修冷氣的工人，因為一場車禍成為殺人嫌犯，為詮釋角色的陰鬱黑暗，他決定進行肉體改造暴瘦16公斤，並觀察相關從業人員，讓角色更有說服力。

在17日公布的正式預告中，可見彭于晏不吝於展現自己的身材，半裸飄浮於水面上，雖然身型瘦但仍有完美六塊肌，一開始就非常吸睛。彭于晏飾演個性壓抑內斂的冷氣維修工人，一改平日陽光開朗的面貌，他透過觀察發現，年輕的冷氣修理工普遍都偏瘦，再加上電影中經歷一場意外車禍，讓他成為殺手疑犯，角色必定胖不起來，於是彭于晏決定調整身型，暴瘦16公斤幾乎判若兩人。

導演溫仕培說：「彭于晏自己帶的飯盒，都是一些蒸的素菜，一點油、鹽都没有。我覺得他吃那些東西僅僅是维持一個人生命的延續。」他配服彭于晏忌口的毅力，「沒有人能像彭于晏那樣做到如此程度，這也展現了他對角色的高度投入和專業精神的體現。」

除此之外，彭于晏為了更好地詮釋自己的角色，特地找到一位從事相關行業的朋友父親，認真學習相關技能，看圖紙、量尺寸、扛氣瓶，他也觀察到而空調師傅的穿衣風格，像是壓低帽子，常年不換工作服的習慣，以及修冷氣時的體態及神情，都成為他演出參考。