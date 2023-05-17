堅持自然農法及綠色保育的微光農園位於芎林鄉，農園內養蜂8年來，蜂箱數達20箱，蜜蜂數量最多40萬隻左右，園區主人關心物種生態及生存環境的維護，絕不使用農藥、除草劑及化學肥料，農園保留多樣化樹種及花草，吸引多樣化的動物，形成豐富的生態系統。

「友善蜜蜂前，先友善環境。」微光農園負責人郭文祺說，蜜蜂對環境生態的最大意義是授粉，牽涉到人類的糧食供應，對植物開花結果，有非常重要的價值，從蜜蜂的生存處境，可以看到整個環境變遷的影響，像是蜜蜂採花的花粉，可以檢驗出是否受汙染，如同環境指標。

養蜂的同時，郭文祺也為環境生態跟食農教育努力，進而推動公民參與，在培訓課程中，運用生態永續及社區營造脈絡，搭配學習知識與實際蜂場操作，讓培訓學習成效更好，還有安排親子實作課程，園區目前培養至少200多名學員。

郭文祺指出，生態永續需要長期推動多樣活動，吸引更多人去關注大自然。來參與的學員幾乎都是初學者，但學員們參與度非常高，未來可能還有獨居蜂及其他產業課程，希望透過這些學員的協力，再進一步學習新知。

微光農園工作室去年以「微笑蜜蜂-農村的生態產業培力」計畫，榮獲A級微笑社區標章，其以生態永續為起點，以蜜蜂生態與野菜採集，觀察社區自然環境及發展社區特色。透過計畫補助，微光農園也在社區及蜂場裡舉辦成果展暨蜜蜂小市集，邀請荒野保護協會、自然谷環境信託基地、綠屋頂學校及芎林鄉共好發展協會參與。